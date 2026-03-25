Схема на мільйони: через фіктивні борги у Запоріжжі привласнювали квартири померлих

Фото: ДБР

У Запоріжжі завершили розслідування щодо правоохоронця та адвокатки, підозрюваних у привласненні квартир померлих. Обвинувальний акт уже скеровано до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, після смерті власників без спадкоємців їхнє житло мало переходити у власність територіальної громади Запоріжжя. Однак фігуранти втручалися у цей процес і переоформлювали нерухомість на підставних осіб.

Слідчі встановили, що правоохоронець отримував інформацію про смерть власників, а адвокатка забезпечувала юридичний супровід – від підготовки документів до представництва в судах.

Зловмисники вигадували неіснуючі борги померлих, підробляли документи та зверталися до суду з вимогою передати квартири нібито в рахунок "заборгованості".

Крім того, вони використовували фіктивні договори купівлі-продажу через біржу, яка припинила діяльність ще у 2012 році, після чого перепродавали нерухомість.

Правоохоронці задокументували щонайменше п'ять таких епізодів. Загальна вартість майна, яким намагалися заволодіти, становить майже 3,5 млн гривень.

Фігурантам інкримінують:

шахрайство в особливо великих розмірах (у тому числі замах),

легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом,

використання підроблених документів.

Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

