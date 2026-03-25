25 березня 2026, 08:19

Схема на мільйони: через фіктивні борги у Запоріжжі привласнювали квартири померлих

У Запоріжжі завершили розслідування щодо правоохоронця та адвокатки, підозрюваних у привласненні квартир померлих. Обвинувальний акт уже скеровано до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, після смерті власників без спадкоємців їхнє житло мало переходити у власність територіальної громади Запоріжжя. Однак фігуранти втручалися у цей процес і переоформлювали нерухомість на підставних осіб.

Слідчі встановили, що правоохоронець отримував інформацію про смерть власників, а адвокатка забезпечувала юридичний супровід – від підготовки документів до представництва в судах.

Зловмисники вигадували неіснуючі борги померлих, підробляли документи та зверталися до суду з вимогою передати квартири нібито в рахунок "заборгованості".

Крім того, вони використовували фіктивні договори купівлі-продажу через біржу, яка припинила діяльність ще у 2012 році, після чого перепродавали нерухомість.

Правоохоронці задокументували щонайменше п'ять таких епізодів. Загальна вартість майна, яким намагалися заволодіти, становить майже 3,5 млн гривень.

Фігурантам інкримінують:

  • шахрайство в особливо великих розмірах (у тому числі замах),
  • легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом,
  • використання підроблених документів.

Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові оголосили підозру чоловіку, який незаконно привласнив квартиру. Він підробив офіційний документ і, використавши фіктивний договір дарування. Після смерті власниці житло мало перейти у власність міської ради.

На Одещині шахраї виманювали у військових гроші за елітні іномарки
24 березня 2026, 14:54
Замість дитячих свят – готівка в кишеню: у Запоріжжі викрили схему розкрадання благодійних мільйонів
24 березня 2026, 13:28
74 мільйони за рік: як шахраї обдурюють жителів Запорізької області
19 березня 2026, 09:54
Всі новини »
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
На Харківщині дрон поцілив у двоповерхівку: виникла пожежа
25 березня 2026, 08:41
На Хмельниччині п'яний чоловік викрав авто знайомої і застряг у багнюці
25 березня 2026, 08:39
На Дніпропетровщині через обстріли пошкоджені будинки, банк та ферма, поранені дві людини
25 березня 2026, 08:24
В Івано-Франківську внаслідок ворожого удару загинули військовий та його донька
25 березня 2026, 08:07
На Сумщині через ворожі атаки постраждали п’ятеро людей, серед них двоє поліцейських
25 березня 2026, 08:06
Вісім років брехні: як Захід підготував світ до Третьої світової війни
25 березня 2026, 07:56
Запорізька область під масованим вогнем: 860 ударів за одну добу
25 березня 2026, 07:48
У Чернігові та районі через атаку на енергооб'єкт знеструмлені 150 тисяч абонентів
25 березня 2026, 07:37
Росіяни знову вдарили по Полтавщині: пошкоджені будинки
25 березня 2026, 07:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Всі публікації »
Віталій Портніков
Валерій Чалий
Валерій Пекар
Всі блоги »