19 марта 2026, 09:54

74 миллиона за год: как мошенники обманывают жителей Запорожской области

19 марта 2026, 09:54
Иллюстративное фото: "Настоящее"
Жители Запорожской области только за 2025 год потеряли из-за различных мошеннических действий более 74 миллионов гривен. Это официально зафиксированные полицией случаи

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По словам специалиста Центра противодействия мошенничествам ГУ Нацполиции в Запорожской области Александра Середы, мошенничество является одним из самых распространенных видов преступлений.

"Колоссальное количество граждан становится жертвами аферистов", – подчеркнул он.

Самые распространенные схемы

Телефонные мошенничества остаются фаворитами. Аферисты звонят по телефону, представляясь работниками банка, и сообщают о подозрительных операциях на карточке. Жертва якобы "защищает счет", передавая номер карты, CVV и одноразовый SMS-пароль.

"С этими данными мошенники могут снять деньги или оформить онлайн-кредит на имя владельца карты", – пояснил Середа.

Популярной остается схема "Мама, я в полиции", где используют легенды о ранении или плене. Такие современные схемы часто работают как бизнес с колл-центрами, сотнями телефонных номеров и специальным оборудованием. Например, во время обыска изымалось 800 SIM-карт, каждая из которых использовалась для одного звонка.

Отдельная схема основывается на страхе: мошенники через мессенджеры представляются справоохоранителями или спецслужбами и убеждают жертву, что она якобы причастна к финансированию государства-агрессора. Деньги передают курьеры, иногда другие пострадавшие через обменные пункты или в криптовалюту, после чего их быстро выводят за границу.

Интернет-мошенничества включают в себя фальшивые магазины и "выгодные акции", где пользователь вводит данные карты на фишинговых сайтах. Популярной остается схема "международная помощь", по которой жертвы теряли доступ к банковским приложениям и личным сообщениям.

Соцсети тоже стали полем для афер: предложения легкого заработка, "лайки за деньги" или фальшивые вакансии. Сначала мошенники могут выплатить небольшую сумму, чтобы завоевать доверие, а затем потребовать собственные деньги для "расширения заработка".

Как обезопаситься: что советует полиция

  1. Проверять подозрительные сайты через Telegram-бот киберполиции Стоп Мошенник.
  2. Не принимать финансовые решения при разговоре с незнакомыми людьми.
  3. Если просят передать данные карты или деньги – прекратить разговор, проверить информацию в банке и посоветоваться с родными.
  4. Если деньги уже переведены – заблокировать карту, уведомить банк и полицию.

Специалисты также советуют иметь отдельную интернет-карту для покупок и постоянно обновлять программное обеспечение.

"Нет категории людей, которые не могут стать жертвами. Попадают все – независимо от возраста, образования или дохода", – отметили в полиции.

Полиция подчеркивает, что с развитием цифровых технологий мошеннические схемы становятся все сложнее, поэтому внимание и проверка информации остаются наиболее эффективными способами защиты.

Напомним, на Прикарпатье 55-летний мужчина стал жертвой аферистов. Это произошло, когда он искал подработку онлайн. Мужчина потерял 46 тыс. грн, сообщив мошенникам код из SMS при якобы трудоустройстве.

Финансовая пирамида на 20 млн грн: в Киеве объявили подозрение организатору
18 марта 2026, 08:39
В Житомирской области аферисты украли деньги женщины, которая просила соцпомощь
17 марта 2026, 20:10
На Львовщине разоблачили супругов-аферистов, заработавших более миллиона на родственниках военных
17 марта 2026, 17:15
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Самая массовая роспись писанок: во Львове установят рекорд Украины
19 марта 2026, 11:57
Шпионил в Силах беспилотных систем: СБУ задержала "двойного" агента РФ и Беларуси
19 марта 2026, 11:50
Насиловал дочерей сожительницы: прокуратура требует пожизненного для жителя Донецкой области
19 марта 2026, 11:32
На Днепропетровщине мужчину забили до смерти
19 марта 2026, 11:30
Судья, сбившая двоих детей в Харькове, предстанет перед судом
19 марта 2026, 11:22
На Прикарпатье во время пожара в доме погиб мужчина
19 марта 2026, 11:15
Дело Шурмы: заочно арестованный экс-чиновник "Запорожьеоблэнерго"
19 марта 2026, 10:59
В Сумской области обезвредили 5-килограммовую боевую часть вражеского ударного дрона
19 марта 2026, 10:58
На Киевщине из ставка спасли двух человек: пострадавшие в больнице
19 марта 2026, 10:42
На Буковине судили мужчин, которые жестоко расправились с пенсионерами
19 марта 2026, 10:30
