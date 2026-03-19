74 миллиона за год: как мошенники обманывают жителей Запорожской области

Жители Запорожской области только за 2025 год потеряли из-за различных мошеннических действий более 74 миллионов гривен. Это официально зафиксированные полицией случаи

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По словам специалиста Центра противодействия мошенничествам ГУ Нацполиции в Запорожской области Александра Середы, мошенничество является одним из самых распространенных видов преступлений.

"Колоссальное количество граждан становится жертвами аферистов", – подчеркнул он.

Самые распространенные схемы

Телефонные мошенничества остаются фаворитами. Аферисты звонят по телефону, представляясь работниками банка, и сообщают о подозрительных операциях на карточке. Жертва якобы "защищает счет", передавая номер карты, CVV и одноразовый SMS-пароль.

"С этими данными мошенники могут снять деньги или оформить онлайн-кредит на имя владельца карты", – пояснил Середа.

Популярной остается схема "Мама, я в полиции", где используют легенды о ранении или плене. Такие современные схемы часто работают как бизнес с колл-центрами, сотнями телефонных номеров и специальным оборудованием. Например, во время обыска изымалось 800 SIM-карт, каждая из которых использовалась для одного звонка.

Отдельная схема основывается на страхе: мошенники через мессенджеры представляются справоохоранителями или спецслужбами и убеждают жертву, что она якобы причастна к финансированию государства-агрессора. Деньги передают курьеры, иногда другие пострадавшие через обменные пункты или в криптовалюту, после чего их быстро выводят за границу.

Интернет-мошенничества включают в себя фальшивые магазины и "выгодные акции", где пользователь вводит данные карты на фишинговых сайтах. Популярной остается схема "международная помощь", по которой жертвы теряли доступ к банковским приложениям и личным сообщениям.

Соцсети тоже стали полем для афер: предложения легкого заработка, "лайки за деньги" или фальшивые вакансии. Сначала мошенники могут выплатить небольшую сумму, чтобы завоевать доверие, а затем потребовать собственные деньги для "расширения заработка".

Как обезопаситься: что советует полиция

Проверять подозрительные сайты через Telegram-бот киберполиции Стоп Мошенник. Не принимать финансовые решения при разговоре с незнакомыми людьми. Если просят передать данные карты или деньги – прекратить разговор, проверить информацию в банке и посоветоваться с родными. Если деньги уже переведены – заблокировать карту, уведомить банк и полицию.

Специалисты также советуют иметь отдельную интернет-карту для покупок и постоянно обновлять программное обеспечение.

"Нет категории людей, которые не могут стать жертвами. Попадают все – независимо от возраста, образования или дохода", – отметили в полиции.

Полиция подчеркивает, что с развитием цифровых технологий мошеннические схемы становятся все сложнее, поэтому внимание и проверка информации остаются наиболее эффективными способами защиты.

