UA | RU
UA | RU
24 марта 2026, 13:28

Вместо детских праздников – наличные в карман: в Запорожье разоблачили схему хищения благотворительных миллионов

Читайте також українською мовою
Фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Прокуроры передали в суд дело в отношении пяти участников организованной группы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Фигурантов обвиняют в хищении средств, которые международная организация выделила на нужды детей.

Злоумышленников будут судить за незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

По ходатайству прокуратуры более 11,5 млн грн, изъятых и заблокированных на счетах, передали в управление АРМА.

Напомним, 28-летний мужчина создал общественную организацию, на счета которой поступило более 17 млн грн. Деньги предназначались для проведения детских мероприятий и закупки товаров, однако фактически ничего из этого не делалось.

Участники группы перечисляли благотворительные средства подконтрольным ФЛП за якобы предоставленные услуги. Затем деньги обналичивали и распределяли между собой. Таким образом фигуранты успели присвоить более 1 млн грн. Еще почти 9 млн грн планировали вывести, но правоохранители успели наложить на них арест.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожье прокуратура суд
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Валерий Чалый
Все блоги »