12:30  06 мая
В Днепре мужчина из-за ревности порезал двух человек
10:37  06 мая
На Львовщине пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
02:52  06 мая
В Одесской области 74-летнего мужчину осудили за изнасилование 13 детей
UA | RU
UA | RU
06 мая 2026, 19:48

Загадочная смерть под Житомиром: что известно о гибели Александра Ксензука вблизи воинской части

06 мая 2026, 19:48
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Командование 115 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ отреагировало на резонансную информацию в соцсетях о смерти Александра Ксензука. В воинской части подтвердили обнаружение тела недалеко от своего расположения и заверили в полной поддержке правоохранительных органов для установления истины

Об этом говорится в заявлении бригады, передает RegioNews .

В бригаде подтвердили, что тело погибшего действительно обнаружили неподалеку от места расположения одного из подразделений

По данным военных обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители, командование способствует расследованию, а окончательные выводы делать рано.

Также в бригаде призвали воздержаться от распространения непроверенной информации, которая может помешать следствию.

Первые сообщения об инциденте появились 5 мая в Фейсбуке. В сообщениях говорится о возможных обстоятельствах исчезновения и смерти мужчины.

В частности, по словам автора одного из сообщений, военный исчез в ночь с 18 на 19 апреля после пребывания в воинской части. Через 12 дней его нашли погибшим неподалеку, а на теле якобы были признаки насильственной смерти.

Официальные причины гибели пока не установлены. В бригаде подчеркивают, что результаты расследования сообщат дополнительно.

Напомним, что в территориальном центре комплектования и социальной поддержки в Кривом Роге из-за сердечной недостаточности умер военнообязанный.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомирская область военнослужащие расследование
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Федоров показал последствия обстрела стелы в Ореховском районе
06 мая 2026, 20:55
Украинские военные дроном "разнесли" дом с россиянами (ВИДЕО)
06 мая 2026, 20:55
На Буковине пенсионерка отдала аферистам более 700 тысяч
06 мая 2026, 20:35
Нардеп Алексей Леонов задекларировал дом по удивительной цене
06 мая 2026, 20:34
На Львовщине расследуют вспышку инфекции в детском саду: санврачи взяли пробы воды и еды
06 мая 2026, 19:59
В столице официально началось метеорологическое лето
06 мая 2026, 19:34
В Запорожье комбат требовал с военных по 200 тысяч за "лояльное отношение"
06 мая 2026, 19:20
Суд оправдал нардепа Николаенко по делу о смертельном ДТП, где погибла 18-летняя девушка
06 мая 2026, 18:56
В Киеве водитель Maserati пытался скрыться от полиции и стал виновником ДТП с пострадавшим
06 мая 2026, 18:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Все блоги »