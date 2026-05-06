Командование 115 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ отреагировало на резонансную информацию в соцсетях о смерти Александра Ксензука. В воинской части подтвердили обнаружение тела недалеко от своего расположения и заверили в полной поддержке правоохранительных органов для установления истины

Об этом говорится в заявлении бригады, передает RegioNews .

В бригаде подтвердили, что тело погибшего действительно обнаружили неподалеку от места расположения одного из подразделений

По данным военных обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители, командование способствует расследованию, а окончательные выводы делать рано.

Также в бригаде призвали воздержаться от распространения непроверенной информации, которая может помешать следствию.

Первые сообщения об инциденте появились 5 мая в Фейсбуке. В сообщениях говорится о возможных обстоятельствах исчезновения и смерти мужчины.

В частности, по словам автора одного из сообщений, военный исчез в ночь с 18 на 19 апреля после пребывания в воинской части. Через 12 дней его нашли погибшим неподалеку, а на теле якобы были признаки насильственной смерти.

Официальные причины гибели пока не установлены. В бригаде подчеркивают, что результаты расследования сообщат дополнительно.

