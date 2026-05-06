06 мая 2026, 20:35

На Буковине пенсионерка отдала аферистам более 700 тысяч

Фото: Национальная полиция
В Буковине женщина стала жертвой мошенничества. Все началось с подозрительного звонка

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

67-летняя жительница Черновицкого района обратилась в полицию. По ее словам, ей позвонил по телефону незнакомец, представившийся работником службы безопасности банка. Он убедил ее, что ей нужно вроде бы создать виртуальную карточку. В результате женщина потеряла более 730 тысяч гривен.

"По факту незаконного завладения средствами мужчины следователи полиции приступили к уголовному производству, предусмотренному статьей 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", - сообщает полиция.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.

