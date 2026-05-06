06 мая 2026, 18:56

Суд оправдал нардепа Николаенко по делу о смертельном ДТП, где погибла 18-летняя девушка

Фото: Офис Генерального прокурора
Житомирский районный суд оправдал народного депутата Андрея Николаенко. Политика обвиняли в совершении дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизнь 18-летней девушки

Об этом говорится в решении суда, пишет Житомир.infо, передает RegioNews .

Приговор был вынесен 27 апреля 2026 года.

Суд пришел к выводу, что сторона обвинения не доказала вину депутата.

Авария произошла 3 ноября 2023 года на трассе М-06 Киев-Чоп вблизи села Березовка.

По материалам дела автомобиль Mercedes-Benz двигался с превышением скорости, а пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Водитель совершил наезд, в результате чего девушка погибла на месте.

В то же время в крови водителя и пешехода алкоголя не обнаружили.

Суд отметил, что не была доказана причинно-следственная связь между превышением скорости и ДТП.

"Суд пришел к выводу, что стороной обвинения не доказано, что причиной наезда на пешехода ЛИЦО_13 является именно превышение водителем ЛИЦО_9 допустимой скорости движения, а также то, что у него была техническая возможность избежать наезда на пешехода путем экстренного торможения, в связи с чем обвиняемый подлежит оправданию", — говорится в приговоре.

Николаенко обвиняли по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней.

Напомним, что в начале ноября 2023 года народный депутат от фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко на своем Mercedes-Benz GLE на Житомирской трассе насмерть сбил 18-летнюю девушку. Сам парламентарий сразу заявил, что не нарушал правила дорожного движения.

