Народный депутат Алексей Леонов стал владельцем нового дома в Таирово на Одесщине, стоимость которого в декларации указана почти втрое ниже рыночной.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

В январе 2026 года нардеп приобрел здание площадью около 200 кв. м. В декларации его стоимость составляет не более 3 млн грн.

По данным расследования, аналогичное здание стоит не менее 150 тыс. долларов, а участок — еще около 20 тыс. долларов, а также бассейн — примерно 10 тыс. долларов.

Общая рыночная стоимость недвижимости может достигать около 180 тыс. долларов, что в 2,5 раза больше задекларированной суммы.

Журналисты также получили визуализацию проекта, который, по их данным, отвечает зданию депутата.

Сам Леонов заявил журналистам, что фактическая жилая площадь составляет около 130 кв. м, а остальные – подвал. Низшая цена объясняется расположением участка - "на краю поселка у поля".

Леонов является депутатом от партии "Слуга народа" и входит в парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике.

