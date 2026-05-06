В Киев пришло метеорологическое лето на неделю раньше нормы. Специалисты зафиксировали постоянный переход температуры через отметку +15°С

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает RegioNews .

По данным наблюдений, постоянный переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через +15°С в сторону ее повышения состоялся 4 мая, что знаменует начало метеорологического лета.

Как отметили в обсерватории, метеорологическая весна, которая началась 23 февраля и длилась 70 дней, закончилась. Ее продолжительность совпала с климатической нормой.

Нынешнее метеорологическое лето посетило Киев на неделю раньше среднемноголетних показателей.

Ранее за 146 лет наблюдений метеорологическое лето начиналось в 1996 году – 22 апреля, а самое позднее – 7 июня – в 1990 и 2001 годах.