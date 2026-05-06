06 мая 2026, 19:59

На Львовщине расследуют вспышку инфекции в детском саду: санврачи взяли пробы воды и еды

06 мая 2026, 19:59
Фото иллюстративное
Во Львове сразу пятеро воспитанников заведения дошкольного образования №183 оказались на больничных койках с симптомами острой кишечной инфекции. Дети из разных возрастов начали поступать в областную инфекционную больницу 5 и 6 мая

Об этом сообщает Общественное Львов, передает RegioNews .

Заместитель директора по медицинской части Львовской областной клинической инфекционной больницы Андрей Орфин рассказал, что дети начали поступать в медучреждение 5 мая. Тогда были госпитализированы четыре ребенка, еще один ребенок доставлен сегодня, 6 мая.

Все находятся в состоянии средней тяжести, в том числе четверо — в отделении №3 Львовской областной клинической инфекционной больницы по улице Кирилла и Мефодия.

Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, пятеро воспитанников детского сада №183 на улице Хуторовка, 44 находятся под наблюдением врачей. Заведение проверили, причины ухудшения их состояния выясняются. В то же время другие дети чувствуют себя хорошо и продолжают посещать сад.

"4 мая 5 воспитанников садика №183 были госпитализированы в инфекционную больницу с признаками острой кишечной инфекции. Это дети из разных групп: один ребенок из ясельной, двое — из средней и двое — из старшей. В пятницу все они посещали садик. также мазки у работников. Все образцы переданы в лабораторный центр. По предварительной информации, речь может идти о ротавирусной инфекции", — говорят в горсовете.

В полиции Львовщины сообщили , что в настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные действия, назначены необходимые экспертизы.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание – до трех лет лишения свободы.

Напомним, что 57-летний житель Дрогобычского района оказался в тяжелом состоянии во Львовской областной инфекционной больнице из-за редкого инфекционного поражения головного мозга.

