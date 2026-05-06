06 мая 2026, 18:45

В Киеве водитель Maserati пытался скрыться от полиции и стал виновником ДТП с пострадавшим

Фото иллюстративное
В Киеве патрульные задержали водителя автомобиля Maserati, который имел признаки опьянения, пытался скрыться от правоохранителей и совершил дорожно-транспортное происшествие

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews .

Инцидент произошел в Печерском районе. Полицейские заметили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения и остановился посреди дороги.

В ходе общения инспекторы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр, но он отказался.

При оформлении админматериалов водитель закрылся в авто и внезапно уехал.

Патрульные приступили к преследованию, однако водитель игнорировал требования об остановке.

Вблизи Национального ботанического сада имени М. М. Гришко он не справился с управлением и врезался в три припаркованных автомобиля.

В результате ДТП травмировался водитель одного из припаркованных авто, находившегося в салоне. Его госпитализировали.

Нарушитель задержан. На него составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП – управление в состоянии опьянения.

Напомним, что в Хмельницкой области патрульные задокументировали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП и покинул место происшествия.

