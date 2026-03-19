74 мільйони за рік: як шахраї обдурюють жителів Запорізької області

Ілюстративне фото: "Справжнє"

Жителі Запорізької області лише за 2025 рік втратили через різноманітні шахрайські дії понад 74 мільйони гривень. Це офіційно зафіксовані поліцією випадки

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За словами, фахівця Центру протидії шахрайствам ГУ Нацполіції в Запорізькій області Олександа Середи, шахрайство є одним із найпоширеніших видів злочинів.

"Колосальна кількість громадян стає жертвами аферистів", – наголосив він.

Найпоширеніші схеми

Телефонні шахрайства залишаються лідерами. Аферисти телефонують, представляючись працівниками банку, і повідомляють про підозрілі операції на картці. Жертва нібито "захищає рахунок", передаючи номер картки, CVV та одноразовий SMS-пароль.

"З цими даними шахраї можуть зняти гроші або оформити онлайн-кредит на ім’я власника картки", – пояснив Середа.

Популярною залишається схема "Мамо, я в поліції", де використовують легенди про поранення чи полон. Такі сучасні схеми часто працюють як бізнес із кол-центрами, сотнями телефонних номерів та спеціальним обладнанням. Наприклад, під час обшуку вилучали 800 SIM-карт, кожна з яких використовувалася для одного дзвінка.

Окрема схема ґрунтується на страху: шахраї через месенджери представляються правоохоронцями або спецслужбами та переконують жертву, що вона нібито причетна до фінансування держави-агресора. Гроші передають кур’єри, іноді інші постраждалі, через обмінні пункти або у криптовалюту, після чого їх швидко виводять за кордон.

Інтернет-шахрайства включають фальшиві магазини та "вигідні акції", де користувач вводить дані картки на фішингових сайтах. Популярною лишається схема "міжнародна допомога", через яку жертви втрачали доступ до банківських застосунків та особистих повідомлень.

Соцмережі теж стали полем для афер: пропозиції легкого заробітку, "лайки за гроші" чи фальшиві вакансії. Спершу шахраї можуть виплатити невелику суму, щоб завоювати довіру, а потім вимагати власні гроші для "розширення заробітку".

Як убезпечитися: що радить поліція

Перевіряти підозрілі сайти через Telegram-бот кіберполіції Стоп Шахрай. Не ухвалювати фінансових рішень під час розмови з незнайомими людьми. Якщо просять передати дані картки або гроші – припинити розмову, перевірити інформацію у банку та порадитися з рідними. Якщо гроші вже переказані – заблокувати картку, повідомити банк і поліцію.

Фахівці також радять мати окрему інтернет-картку для покупок та постійно оновлювати програмне забезпечення.

"Немає категорії людей, які не можуть стати жертвами. Потрапляють усі – незалежно від віку, освіти чи доходу", – наголосили в поліції.

Поліція підкреслює, що із розвитком цифрових технологій шахрайські схеми стають дедалі складнішими, тому уважність і перевірка інформації залишаються найефективнішими способами захисту.

