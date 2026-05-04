В городе Мерефа на Харьковщине в результате российского удара 4 мая погибли пять человек, еще 31 получили ранения

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, до 31 человека выросло количество пострадавших в Мерефе.

В частности, медики оказали помощь 2-летнему мальчику, его состояние удовлетворительное. Ребенок продолжит лечение амбулаторно.

В результате обстрела погибли пять человек — двое мужчин и три женщины, шесть раненых находятся в тяжелом состоянии, еще 14 — в состоянии средней тяжести.

Удар был большой силы и пришелся по центру города – фактически по дороге. Все поврежденные здания уже были обследованы, чтобы убедиться, что под завалами не осталось людей.

На месте работают спасатели, медики и правоохранители.

Идет ликвидация последствий. По предварительным оценкам, разбор завалов и полное устранение разрушений может продолжаться еще одно-два дня.

Напомним, что 4 мая около 09:35 Вооруженные Силы РФ нанесли ракетный удар по населенному пункту в Харьковской области. Зафиксировано попадание в дорожное покрытие.