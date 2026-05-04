В Смеле Черкасской области 3 мая около 20:45 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла, в результате которого пострадал подросток

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Авария произошла 3 мая около 20:45 по улице Богдана Хмельницкого. Водитель автомобиля Toyota, поворачивая налево на парковку магазина, не предпочел в движении встречному мотоциклу Spark SP 250.

В результате столкновения травмы получил 14-летний водитель мотоцикла. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Оба транспортных средства получили механические повреждения. Правоохранители составили на водителя автомобиля административный протокол по ст. 124 КУоАП — нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой ДТП.

