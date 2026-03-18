18 марта 2026, 08:39

Финансовая пирамида на 20 млн грн: в Киеве объявили подозрение организатору

18 марта 2026, 08:39
Иллюстративное фото: из открытых источников
В столице правоохранители разоблачили масштабную финансовую пирамиду, из-за которой обманули граждан более чем на 20 миллионов гривен. Один из организаторов заочно уведомлен о подозрении в мошенничестве

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, с октября 2022 года группа лиц предлагала гражданам инвестировать средства в якобы "международную инвестиционную площадку", обещая быстрый и высокий доход. Минимальный взнос составил 50 USDT.

Потенциальных вкладчиков искали через социальные сети, в том числе размещали рекламу в Instagram.

Для создания видимости легитимной деятельности организаторы разработали специальные сайты с "личными кабинетами", где отражалась фиктивная прибыль. На самом же деле полученные средства не инвестировались, а присваивались участниками схемы.

32-летнему гражданину Украины, который находится в одной из стран Европейского Союза, заочно сообщено о подозрении. Его действия квалифицированы по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц.

Идет установление других лиц, причастных к организации и функционированию преступной схемы.

Напомним, в Полтавской области разоблачили финансовую пирамиду . Среди пострадавших преимущественно молодые люди, желающие получить быстрый доход. Известно о по меньшей мере 12 эпизодах с убытками почти в 900 тысяч гривен. Мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
