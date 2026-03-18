Финансовая пирамида на 20 млн грн: в Киеве объявили подозрение организатору

В столице правоохранители разоблачили масштабную финансовую пирамиду, из-за которой обманули граждан более чем на 20 миллионов гривен. Один из организаторов заочно уведомлен о подозрении в мошенничестве

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, с октября 2022 года группа лиц предлагала гражданам инвестировать средства в якобы "международную инвестиционную площадку", обещая быстрый и высокий доход. Минимальный взнос составил 50 USDT.

Потенциальных вкладчиков искали через социальные сети, в том числе размещали рекламу в Instagram.

Для создания видимости легитимной деятельности организаторы разработали специальные сайты с "личными кабинетами", где отражалась фиктивная прибыль. На самом же деле полученные средства не инвестировались, а присваивались участниками схемы.

32-летнему гражданину Украины, который находится в одной из стран Европейского Союза, заочно сообщено о подозрении. Его действия квалифицированы по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц.

Идет установление других лиц, причастных к организации и функционированию преступной схемы.

Напомним, в Полтавской области разоблачили финансовую пирамиду . Среди пострадавших преимущественно молодые люди, желающие получить быстрый доход. Известно о по меньшей мере 12 эпизодах с убытками почти в 900 тысяч гривен. Мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы.