04 мая 2026, 16:59

Заработала на заказах окупантов: в столице задержали предприниматель, работавший на "власть" Луганщины

Фото: Офис Генерального прокурора
В Киеве разоблачили владелицу строительного предприятия из Луганщины, которая сотрудничала с оккупационными властями и выполняла ее подряды

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в 2023 году из-за оставшихся на временно оккупированной территории родственников подозреваемая, проживающая в Киеве, перерегистрировала предприятие по законодательству РФ и включила его в систему государственных закупок страны-агрессора.

В дальнейшем компания выполняла работы на объектах оккупационной администрации, в частности, проводила строительно-ремонтные работы в так называемом "доме правительства лнр".

Правоохранители установили, что в 2025 году от деятельности на временно оккупированной территории подозреваемая получила более 630 тыс. грн.

Женщине сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Суд избрал подозреваемую меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, что в Харьковской области 43-летний помощник бурильщика госпредприятия из города Изюм летом 2022 года, во время захвата территории вооруженными силами РФ, добровольно пошел на сотрудничество с врагом .

