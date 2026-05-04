Фото: Офис Генерального прокурора

В Киеве разоблачили владелицу строительного предприятия из Луганщины, которая сотрудничала с оккупационными властями и выполняла ее подряды

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в 2023 году из-за оставшихся на временно оккупированной территории родственников подозреваемая, проживающая в Киеве, перерегистрировала предприятие по законодательству РФ и включила его в систему государственных закупок страны-агрессора.

В дальнейшем компания выполняла работы на объектах оккупационной администрации, в частности, проводила строительно-ремонтные работы в так называемом "доме правительства лнр".

Правоохранители установили, что в 2025 году от деятельности на временно оккупированной территории подозреваемая получила более 630 тыс. грн.

Женщине сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Суд избрал подозреваемую меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

