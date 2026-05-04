В Киеве продавали фальшивые документы уклонистам за 12 тысяч долларов

Фото из открытых источников

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

31-летний адвокат из Днепра организовал схему, к которой привлек еще восьмерых подельников. Злоумышленники зарабатывали на фальшивых документах. Они производили для заказчиков фиктивные справки и выписки медико-социальных экспертных комиссий по установлению инвалидности. "Товар" они присылали по почте.

"Следствие установило более 100 эпизодов преступной деятельности. В частности, спросом пользовались документы для получения пенсий и других социальных выплат, беспрепятственного пересечения государственной границы, избегания мобилизации или увольнения с военной службы", - сообщили в полиции.

Теперь злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что работники ДБР сообщили о подозрении должностным лицам одного из отделов Николаевского районного ТЦК и СП.