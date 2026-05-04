04 мая 2026, 16:06

Филатов устроил публичные разборки с председателем соседнего ОТГ из-за денег

Фото: Facebook / Борис Филатов
Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал главу Слобожанского Ивана Каминского, обвинив общину в зависимости от городской инфраструктуры и неэффективного использования ресурсов

Об этом мэр Днепра написал в Телеграмме, передает RegioNews .

Заявления раздались на фоне российской атаки дронами 30 апреля.

По словам Филатова, удар, о котором сообщали СМИ, произошел на территории Слобожанского, однако ликвидация последствий легла на службы Днепра и областные власти.

"Ну не может же, особенно во время войны, существовать такая себе "община", у которой нет ни необходимого количества коммунальной техники, ни развитой инфраструктуры — по крайней мере в сфере теплоснабжения, медицины и водоснабжения. Но при этом "сидеть" на многомиллионном бюджете и тратить его на переукладку асфальта и прочее показное благоустройство", — написал в Telegram-канале мэр Днепра.

В то же время, Филатов подчеркнул, что пока Слобожанская ОТГ тратит средства на "карусели и брусчатку", пострадавшие люди заботятся именно о днепровских больницах.

По словам мэра Днепра, в критический момент на месте происшествия не оказалось ни одного ответственного чиновника от Слобожанского ОТГ, а расчисткой дорог, уборкой сгоревших авто и организацией помощи занимались заместитель мэра Днепра Юрий Яндульский и начальник Днепровского РВА Вячеслав Мамонов.

Филатов предостерег жителей Слобожанского, что "жизнь в вакууме" рано или поздно заканчивается, а отсутствие собственных котельных, коммунальных автопарков и сетей в общине с огромным бюджетом - это путь к катастрофе, особенно накануне отопительного сезона.

1 мая мэр Днепра опубликовал информацию о зарплатах руководства Слобожанской ОТГ и пригрозил "правилами анклава".

Он сравнил доходы чиновников Днепра и Слобожанской ОТГ, где проживает около 15 тысяч жителей.

Согласно опубликованной информации:

  • председатель Слобожанской ТГ Иван Каминский за год получил 1625358 грн, а мэр Днепра Борис Филатов - 393850 грн;
  • секретарь ТГ Слобожанское Лагода зарабатывает 1425823 грн, тогда как секретарь горсовета Днепра Александр Санжара - 1035725 грн;
  • заместители председателя Слобожанской ОТГ в среднем получают на полмиллиона гривен больше, чем их коллеги в Днепре.

Филатов назвал Слобожанскую общину "анклавом" и заявил о полной технической зависимости от Днепра. Он также предположил, что город мог бы ввести жесткие ограничения для общества, но не делает этого из-за военного положения.

"Все котельные в вашем Слобожанском принадлежат Днепру. Так же, как сети водоснабжения и транспортные маршруты. Если бы не полномасштабная война и мое уважение к руководству областной военной администрации, то я бы с радостью реализовал для вас все правила жизни анклава. Тогда бы вам пришлось ходить пешком и отапливать. кривляться”, — заявил глава Днепра.

В Слобожанской ОТГ от комментариев воздержались, отметив, что сосредоточены на поддержке ВСУ и выполнении своих обязанностей.

Напомним, что 30 апреля в Днепровском районе в результате обстрела России погибла женщина , еще 18 человек пострадали.

