Фото: ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

"Силы ПВО сбили большинство вражеских целей, однако зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В Черноморске в результате атаки поврежден фасад и остекление детского сада, а также близлежащих многоэтажек. К счастью, обошлось без пострадавших.

Специальные и коммунальные службы работают над устранением последствий.

Напомним, в ночь на 16 марта российские военные атаковали Запорожье беспилотниками – попали в частный сектор. В результате атаки горели дома, пострадали три человека.