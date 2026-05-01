01 мая 2026, 16:52

Служил оккупантам в "уголовном розыске": коллаборант из Изюма проведет 12 лет за решеткой

01 мая 2026, 16:52
Фото: Офис Генерального прокурора
В Харьковской области 43-летний помощник бурильщика госпредприятия из города Изюм летом 2022 года, во время захвата территории вооруженными силами РФ, добровольно пошел на сотрудничество с врагом

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Первоначально оккупанты назначили мужчину "оперуполномоченным отделения уголовного розыска Отделения полиции № 2 (дислокация г. Изюм)”. В должности он принимал заявления от местных жителей, отбирал объяснения у свидетелей, а также участвовал в осмотре места происшествия в составе следственно-оперативной группы.

В дальнейшем получил повышение и стал "старшим оперуполномоченным отдела по экономической сохранности” в оккупационной милиции.

В сентябре 2022 года, после деоккупации территории Вооруженными Силами Украины, правоохранители задержали приспешника РФ и сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В судебном заседании обвиняемый вину не признал. Отметил, что согласие на занятие должностей не предоставлял и никаких обязанностей не выполнял.

В то же время, суд, исследовав доказательства, признал доводы прокуроров обоснованными и назначил обвиняемому по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 12 лет.

Напомним, что к 15 годам заключения с конфискацией имущества получил агент ФСБ, задержанный в ноябре 2022 года в Одессе. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые атаки рашистов по портовому городу.

01 мая 2026
