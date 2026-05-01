Подделки по всей стране: силовики ликвидировали крупную лабораторию по производству бытовой химии в Харькове
В Харькове ликвидировали масштабную схему производства и сбыта контрафактной бытовой химии, замаскированной под продукцию известных мировых брендов
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
Подделки продавали как оригинал, в частности через супермаркеты, рынки, популярные онлайн-платформы и соцсети, охватывая фактически всю страну.
В специально оборудованных помещениях смешивали вещества неизвестного происхождения, фасовали их в большие канистры и наносили маркировку, максимально похожую на брендовую. Все, чтобы выдать контрафактный продукт за качественный и сертифицированный.
Представители торговых марок подтвердили, что ни одна из таких "линеек" не существует, а оригинальная продукция не производится в подобной таре.
По предварительным оценкам, ежемесячная прибыль организаторов достигала около 5 млн гривен.
В ходе обысков изъята готовая продукция, сырье и оборудование на сумму около 10 млн гривен.
Продолжается досудебное расследование по фактам незаконного использования знака для товаров и услуг, фирменного наименования и других объектов права интеллектуальной собственности, что нанесло материальный ущерб в значительном размере, а также легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
