Фото: Офис Генерального прокурора

В Харькове ликвидировали масштабную схему производства и сбыта контрафактной бытовой химии, замаскированной под продукцию известных мировых брендов

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Подделки продавали как оригинал, в частности через супермаркеты, рынки, популярные онлайн-платформы и соцсети, охватывая фактически всю страну.

В специально оборудованных помещениях смешивали вещества неизвестного происхождения, фасовали их в большие канистры и наносили маркировку, максимально похожую на брендовую. Все, чтобы выдать контрафактный продукт за качественный и сертифицированный.

Представители торговых марок подтвердили, что ни одна из таких "линеек" не существует, а оригинальная продукция не производится в подобной таре.

По предварительным оценкам, ежемесячная прибыль организаторов достигала около 5 млн гривен.

В ходе обысков изъята готовая продукция, сырье и оборудование на сумму около 10 млн гривен.

Продолжается досудебное расследование по фактам незаконного использования знака для товаров и услуг, фирменного наименования и других объектов права интеллектуальной собственности, что нанесло материальный ущерб в значительном размере, а также легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

