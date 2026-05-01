13:14  01 мая
Взрывы в Тернополе: город атакуют десятки дронов
10:50  01 мая
Ударил арматурой по голове: в Киеве задержали 18-летнего грабителя
09:36  01 мая
Смертельное ДТП на Черкащине: погибли два военных ТЦК и гражданский
UA | RU
UA | RU
01 мая 2026, 16:07

Подделки по всей стране: силовики ликвидировали крупную лабораторию по производству бытовой химии в Харькове

Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

В Харькове ликвидировали масштабную схему производства и сбыта контрафактной бытовой химии, замаскированной под продукцию известных мировых брендов 

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Подделки продавали как оригинал, в частности через супермаркеты, рынки, популярные онлайн-платформы и соцсети, охватывая фактически всю страну.

В специально оборудованных помещениях смешивали вещества неизвестного происхождения, фасовали их в большие канистры и наносили маркировку, максимально похожую на брендовую. Все, чтобы выдать контрафактный продукт за качественный и сертифицированный.

Представители торговых марок подтвердили, что ни одна из таких "линеек" не существует, а оригинальная продукция не производится в подобной таре.

По предварительным оценкам, ежемесячная прибыль организаторов достигала около 5 млн гривен.

В ходе обысков изъята готовая продукция, сырье и оборудование на сумму около 10 млн гривен.

Продолжается досудебное расследование по фактам незаконного использования знака для товаров и услуг, фирменного наименования и других объектов права интеллектуальной собственности, что нанесло материальный ущерб в значительном размере, а также легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Напомним, что детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области направили в суд дело о масштабном производстве алкогольного суррогата .

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков прокуратура контрафакт
Все видео »
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »