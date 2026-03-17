Семеро постраждалих у Запоріжжі: ворог вдарив по логістичному терміналу

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, удар прийшовся біля одного з терміналів логістичного оператора.

На момент атаки на роботі перебували сім працівників: четверо отримали контузії, а ще троє – порізи голови та тіла.





Федоров зазначив, що медики надали постраждалим усю необхідну допомогу.

За даними ОВА, загалом упродовж доби окупанти завдали 814 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, десять – поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя.

Нагадаємо, в понеділок, 16 березня, близько десятої ранку ворог атакував БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя. Загинула жінка, ще троє отримали поранення. Внаслідок атаки пошкоджені будинки.