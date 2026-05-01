01 мая 2026, 17:15

Обещал "отмазать" от мобилизации: в Киеве юрист-мошенник обманул жену военнообязанного

01 мая 2026, 17:15
Фото: Полиция Киева
В Киеве правоохранители разоблачили мошенническую схему 22-летнего жителя области. Ранее судимый молодой человек создал фейковую юридическую компанию и зарабатывал на горячей теме мобилизации 

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews .

Правоохранители установили, что ранее судимый за мошенничество 22-летний житель Киевской области зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью – юридическую компанию и арендовал в Киеве помещение, которое обустроил под офис.

Он разместил в Интернете объявление о предоставлении услуг по обжалованию решений государственных органов по мобилизации военнообязанных.

К фигуранту обратилась киевлянка, которая искала юридическую помощь для своего мужа, мобилизованного в ряды ВСУ. Во время общения злоумышленник заверил женщину, что может оспорить мобилизацию, однако для этого нужно заключить договор и передать деньги.

Женщина согласилась и прибыла в офис, где подписала договор о предоставлении юридических услуг. После этого она и ее знакомая перечислили на счет фигуранта 16000 гривен.

Впоследствии во время личных встреч клиентка еще несколько раз передавала дельцу наличные деньги, получая акты якобы выполненных работ. На самом деле, никакой реальной юридической помощи мужчина не предоставлял.

Поданные им в суд документы были оформлены с нарушениями, в том числе без уплаты судебного сбора, что делало невозможным их рассмотрение.

"Злоумышленник продолжал вводить женщину в заблуждение, придумывая новые поводы для получения денег. В частности, он сообщил о якобы имеющемся исполнительном производстве за нарушение мобилизационного законодательства и необходимости срочной уплаты штрафа. Для убедительности он прислал потерпевшей поддельный документ. В общей сложности киевлянка передала мужчине 57 000 гривен", — сообщают правоохранители.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное повторно. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что 29 апреля Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении следователя Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области, который является одним из подозреваемых по делу о получении 110 тысяч долларов неправомерной выгоды.

