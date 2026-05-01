На Харьковщине мужчина убил любимую, прикованную к постели

Жителю Чугуевского района грозит заключение. Он жестоко избил до смерти свою сожительницу

Трагедия произошла на территории Новопокровской общины. Как выяснили правоохранители, между сожительницами произошла ссора. 44-летний мужчина избил 42-летнюю женщину. Она на тот момент была прикована к кровати из-за тазобедренной гипсовой повязку. После конфликта они заснули, но утром женщина уже не очнулась.

Экспертиза доказала, что смерть потерпевшей наступила в результате полученных телесных повреждений. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

