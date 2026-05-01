В Харьковской области в результате российских атак 1 мая пострадали шесть мирных жителей. Правоохранители документируют последствия обстрелов как военные преступления

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Российские войска атаковали беспилотниками Богодуховский и Купянский районы.

В Богодухове удар пришелся по территории одного из пищевых предприятий. Ранения разной степени тяжести получили пятеро работников. Всех госпитализировали.

В поселке Шиповато FPV-дрон попал во двор частного домовладения. Пострадал 31-летний местный житель - его доставили в больницу.

На местах работают полицейские, документирующие последствия атак, помогающие пострадавшим и собирающие доказательства.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

