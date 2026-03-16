Россияне снова атаковали Запорожье: под завалами могут быть люди (Обновлено)
В понедельник, 16 марта, около десяти утра враг атаковал БпЛА частный сектор в одном из жилых кварталов Запорожья
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате атаки повреждены дома: выбиты окна, побиты кровли и фасады.
Известно об одной раненой женщине. Ей оказывается медицинская помощь.
"Предварительно, под завалами есть еще люди. Идет поисково-спасательная операция", – добавил чиновник.
Обновлено в 10:55: К сожалению, одна женщина погибла. Еще две – получили ранения, они под наблюдением медиков. Предварительно, под завалами находится 16-летняя девушка.
Глава ОВА призвал граждан до отбоя воздушной тревоги находиться в безопасных местах.
Напомним, в ночь на 16 марта российские военные атаковали Запорожье беспилотниками – попали в частный сектор. В результате атаки горели дома, пострадали три человека.
Из-за утреннего удара в городе были обесточены более 7500 абонентов.