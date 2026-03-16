16 березня 2026, 11:58

Напад на патрульних у Запоріжжі: загинув військовий, який самовільно залишив частину

16 березня 2026, 11:58
Скриншот із відео
У Запоріжжі поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю під час нападу зловмисників. Внаслідок інциденту один із підозрюваних загинув, ще одного затримали

Про це повідомила поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Зазначається, що 16 березня близько 06:30 екіпаж патрульної поліції отримав виклик про побиття чоловіка та спробу грабежу в Хортицькому районі Запоріжжя.

Прибувши на місце, правоохоронці поспілкувалися із заявником, який вказав на двох осіб, імовірно причетних до злочину.

Під час з'ясування обставин один із чоловіків почав поводитися агресивно, ігнорував законні вимоги поліцейських та дістав предмет, схожий на пістолет, який почав перезаряджати. Крім того, він почав наближатися до правоохоронця.

Поліцейський відійшов на безпечну дистанцію до укриття, однак підозрюваний прослідував за ним і продовжив погрожувати предметом, схожим на зброю. Відповідно до статті 46 Закону України "Про Національну поліцію" правоохоронець застосував табельну зброю.

Після цього один із правопорушників утік. Інший намагався застосувати проти патрульних газовий балончик та чинив фізичний опір. Його затримали.

Згодом неподалік місця події поліцейські виявили одного з нападників без ознак життя. Правоохоронці встановили його особу – ним виявився військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Його спільник також перебуває у статусі СЗЧ.

На місці працюють слідчо-оперативна група та представники Державне бюро розслідувань.

Призначено службове розслідування щодо правомірності застосування вогнепальної зброї. Усі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Звягелі, що на Житомирщині, слідчі завершили досудове розслідування у справі щодо розбійного нападу, під час якого постраждав співробітник патрульної служби. Інцидент стався на початку червня 2025 року. Нападнику загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

стрілянина поліція напад Запоріжжя Пограбування військовий СЗЧ
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
