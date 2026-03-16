Напад на патрульних у Запоріжжі: загинув військовий, який самовільно залишив частину

У Запоріжжі поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю під час нападу зловмисників. Внаслідок інциденту один із підозрюваних загинув, ще одного затримали

Про це повідомила поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Зазначається, що 16 березня близько 06:30 екіпаж патрульної поліції отримав виклик про побиття чоловіка та спробу грабежу в Хортицькому районі Запоріжжя.

Прибувши на місце, правоохоронці поспілкувалися із заявником, який вказав на двох осіб, імовірно причетних до злочину.

Під час з'ясування обставин один із чоловіків почав поводитися агресивно, ігнорував законні вимоги поліцейських та дістав предмет, схожий на пістолет, який почав перезаряджати. Крім того, він почав наближатися до правоохоронця.

Поліцейський відійшов на безпечну дистанцію до укриття, однак підозрюваний прослідував за ним і продовжив погрожувати предметом, схожим на зброю. Відповідно до статті 46 Закону України "Про Національну поліцію" правоохоронець застосував табельну зброю.

Після цього один із правопорушників утік. Інший намагався застосувати проти патрульних газовий балончик та чинив фізичний опір. Його затримали.

Згодом неподалік місця події поліцейські виявили одного з нападників без ознак життя. Правоохоронці встановили його особу – ним виявився військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Його спільник також перебуває у статусі СЗЧ.

На місці працюють слідчо-оперативна група та представники Державне бюро розслідувань.

Призначено службове розслідування щодо правомірності застосування вогнепальної зброї. Усі обставини події встановлюються.

