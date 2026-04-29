В Черноморске из-за обстрела РФ зафиксировали массовый разлив масла в акватории моря
В Черноморске Одесской области 29 апреля экологи зафиксировали загрязнение моря подсолнечным маслом на 700 метров вдоль береговой линии из-за российских обстрелов 26 апреля
Об этом сообщила Госэкоинспекция Юго-Западного округа, передает RegioNews .
"На поверхности воды обнаружены маслянистые пятна желтого цвета. Загрязнение простирается вдоль береговой линии ориентировочно на 700 метров, местами заходит в море на расстояние от одного до пятнадцати метров", - говорят в Госэкоинспекции.
Инспекторы также обнаружили молодого лебедя со следами масла на перьях. Птицу изъяли из опасной зоны и передали в КУ "Одесский зоопарк" для оказания помощи.
В экоинспекции добавили, что сейчас проводятся мероприятия по ликвидации последствий и предотвращению дальнейшего распространения загрязнения.
Напомним, что после российской атаки на Одесщину 26 апреля в акватории порта Черноморска зафиксирован разлив подсолнечного масла.
При обстреле был разрушен резервуар с маслом объемом 6 тысяч тонн. К работам по локализации и ликвидации загрязнения привлекали специализированный флот Черноморского филиала ГП "АМПУ", боновые заграждения, скиммер Lamor, а также специализированный автотранспорт для откачки загрязнения.