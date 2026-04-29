Об этом сообщила Госэкоинспекция Юго-Западного округа, передает RegioNews .

"На поверхности воды обнаружены маслянистые пятна желтого цвета. Загрязнение простирается вдоль береговой линии ориентировочно на 700 метров, местами заходит в море на расстояние от одного до пятнадцати метров", - говорят в Госэкоинспекции.

Инспекторы также обнаружили молодого лебедя со следами масла на перьях. Птицу изъяли из опасной зоны и передали в КУ "Одесский зоопарк" для оказания помощи.

В экоинспекции добавили, что сейчас проводятся мероприятия по ликвидации последствий и предотвращению дальнейшего распространения загрязнения.

Напомним, что после российской атаки на Одесщину 26 апреля в акватории порта Черноморска зафиксирован разлив подсолнечного масла.

При обстреле был разрушен резервуар с маслом объемом 6 тысяч тонн. К работам по локализации и ликвидации загрязнения привлекали специализированный флот Черноморского филиала ГП "АМПУ", боновые заграждения, скиммер Lamor, а также специализированный автотранспорт для откачки загрязнения.