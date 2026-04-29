29 апреля 2026, 22:15

Арест средств Житомиртеплокоммунэнерго: какими будут последствия

Фото: из открытых источников
В Житомиртеплокоммунэнерго заявляют о практически парализованной работе. В частности, нет возможности проводить аварийные и капитальные работы

Об этом сообщает Житомир.info, передает RegioNews.

В Житомиртеплокоммунэнерго отметили, что могут потерять сотрудников. Это связано, в частности, с арестом средств предприятия. При этом начальник юридического отдела КП Андрей Бас подчеркнул, что пока население платит коммунальные услуги – на зарплаты работникам хватит средств еще не несколько мест. Однако если потом этих поступлений не будет – могут возникнуть проблемы.

"В отопительный сезон у нас на предприятии работает до тысячи работников, а с учетом сезонников даже больше. Сегодня во всем государстве, не только у нас, есть проблема со специалистами. И понятно, что люди не будут сидеть ждать месяцами, или еще дольше, мы же не знаем, насколько эта ситуация затянется", - пояснил Бас.

Он также отметил, что на сегодняшний день задолженность государства перед коммунальным предприятием составляет 688 миллионов гривен. При этом по решению суда задолженность КП перед "Нафтогазом" составляет 279 миллионов гривен.

"Если бы нам были возмещены наши средства, то у нас бы не было задолженности, и мы могли бы с НАК "Нафтогаз Украины" рассчитаться полностью", - заявил Андрей Бас.

Кроме того, 65% поступлений предприятие регулярно перечисляет на счета НАК "Нефтегаз Украины".

"Мы из НАК "Нафтогаз Украины" рассчитываемся каждый день. Поскольку существует постановление Кабинета министров Украины №812, согласно которому 65% средств, которые заходят на наши счета, идет на погашение перед НАК "Нафтогаз Украины". И только 35% предприятие оставляет уже на свои нужды. То есть сказать, что у нас эта задолженность возникла по каким-то объективным причинам, невозможно", - объяснил Андрей Бас.

Напомним, накануне депутаты Житомирского городского совета проголосовали за обращение в правительство. Речь идет о вопросах арестованных счетов Житомиртеплокоммунэнерго.

Ранее определением от 8 апреля 2026 года Хозяйственный суд Житомирской области отказал в удовлетворении заявления КП Житомиртеплокоммунэнерго об отсрочке исполнения решения суда о взыскании 278 миллионов 428,16 тысячи гривен.

В начале прошлого года суд начал производство по иску Нафтогаза о взыскании почти 350 миллионов гривен долга за газ. Директор КП Дмитрий Рогожин говорил о том, что решение суда о взыскании задолженности может заблокировать работу предприятия.

Отмечалось также, что Житомиртеплокоммунэнерго ожидает убытки в размере почти 230 миллионов гривен. Что касается долга населения, то на март это было около 500 миллионов гривен.

Житомирская область долги Нафтогаз
