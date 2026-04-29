Смертельное ДТП на Киевщине: сразу три автомобиля влетели друг в друга
Авария произошла днем 28 апреля на автодороге Киев - Переяслав вблизи села Мирное. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Предварительно водитель Skoda ехал в направлении Переяслава. Когда он выехал на встречную полосу, он столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом. После этого водитель Jeep, двигавшийся позади Skoda в попутном направлении, не выбрал безопасную скорость и дистанцию и допустил столкновение с грузовиком DAF.
В результате ДТП водитель Skoda погиб на месте. Пассажирку Skoda и водителя Jeep госпитализировали с травмами. Полиция начала расследование.
"Уважаемые водители, предостерегаем вас: будьте внимательны, учитывайте дорожную обстановку и соблюдайте правила скоростного режима", - призывают правоохранители.
