Смертельное ДТП на Киевщине: сразу три автомобиля влетели друг в друга

Предварительно водитель Skoda ехал в направлении Переяслава. Когда он выехал на встречную полосу, он столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом. После этого водитель Jeep, двигавшийся позади Skoda в попутном направлении, не выбрал безопасную скорость и дистанцию и допустил столкновение с грузовиком DAF.

В результате ДТП водитель Skoda погиб на месте. Пассажирку Skoda и водителя Jeep госпитализировали с травмами. Полиция начала расследование.

"Уважаемые водители, предостерегаем вас: будьте внимательны, учитывайте дорожную обстановку и соблюдайте правила скоростного режима", - призывают правоохранители.

