На Херсонщине в течение 29 апреля в результате обстрелов пострадали семь человек, все они попали под удары вражеских дронов

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, 29 апреля российская армия вела обстрелы населенных пунктов Херсонщины из артиллерии, РСЗО, минометного оружия, атаковала дронами.

По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадали семь человек. Все они жители Херсона, попавшие в зону поражения вражеских дронов. Среди пострадавших две сотрудницы больницы – терапевт и медсестра.

Кроме того, повреждены частные дома, помещение магазина, автотранспорт.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений.

Напомним, что в Днепропетровской области 29 апреля в результате российских атак погибли два человека , еще один получил ранения.