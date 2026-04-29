В Днепре квартиру женщины продали без ее согласия

В Днепре разоблачили 39-летнего афериста. Он организовал схему по продаже чужого жилья

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Аферист проник в квартиру женщины, длительно не проживавшей по адресу. Злоумышленник украл ключи. Затем вместе с сообщниками он подготовил поддельные документы на недвижимость.

Мошенники сделали фальшивый паспорт с фото другой женщины и подделали свидетельство о праве собственности. После этого аферисты встречались с потенциальными покупателями. Вместе с ними была женщина, которая выдавала себя владелицей квартиры.

"Действуя согласованно, участники схемы организовали заключение договора у нотариуса, предоставив поддельные документы. В результате договор купли-продажи был официально удостоверен и внесен в Государственный реестр прав на недвижимое имущество", - сообщили в полиции.

Напомним, во Львове объявили подозрение мужчине, который незаконно присвоил квартиру. Он подделал официальный документ и, использовав фиктивный договор дарения. После смерти владелицы жилье должно было перейти в собственность городского совета.