Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины 29 апреля поразили два российских вертолета - Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области РФ

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, передает RegioNews .

"Птицы СБС подстрелили и поразили два вертолета противника Ми-28 и Ми-17 в Воронежской обл РФ в 150 км от линии боевого столкновения", - отметил Бровди.

По его словам, украинские дроны атаковали полевую взлетно-посадочную площадку в глубине более 150 км от ЛБЗ с четырьмя вертолетами Ми-28 и Ми-17, которые осуществляли оперативную заправку топливом и межполитовый технический осмотр.

Поражение произвели пилоты сводных экипажей 429-й отдельной бригады "Ахиллес" и 43-й отдельной артиллерийской бригады в совместно разработанной операции с Центром специальных операций "А" 29 апреля на территории Воронежской области.

"Поражения нанесены в заднюю центральную часть моторного отделения, обходя лопасти главного винта. В результате нанесенного удара уничтожен минимум одного из специалистов обслуживания вертолётов", - отметил Бровди.

