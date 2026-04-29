07:57  30 апреля
В Харькове возле супермаркета взорвался автомобиль – есть пострадавший
07:24  30 апреля
Преследование на Закарпатье: полиция стреляла по колесам грузовика
00:35  30 апреля
Актриса Ксения Мишина призналась, какие сейчас у нее отношения с бывшим Эллертом
UA | RU
UA | RU
29 апреля 2026, 21:59

Силы беспилотных систем "приземлили" два российских вертолета в Воронежской области (ВИДЕО)

Читайте також українською мовою
Фото: Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины 29 апреля поразили два российских вертолета - Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области РФ

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, передает RegioNews .

"Птицы СБС подстрелили и поразили два вертолета противника Ми-28 и Ми-17 в Воронежской обл РФ в 150 км от линии боевого столкновения", - отметил Бровди.

По его словам, украинские дроны атаковали полевую взлетно-посадочную площадку в глубине более 150 км от ЛБЗ с четырьмя вертолетами Ми-28 и Ми-17, которые осуществляли оперативную заправку топливом и межполитовый технический осмотр.

Поражение произвели пилоты сводных экипажей 429-й отдельной бригады "Ахиллес" и 43-й отдельной артиллерийской бригады в совместно разработанной операции с Центром специальных операций "А" 29 апреля на территории Воронежской области.

"Поражения нанесены в заднюю центральную часть моторного отделения, обходя лопасти главного винта. В результате нанесенного удара уничтожен минимум одного из специалистов обслуживания вертолётов", - отметил Бровди.

Напомним, что сотрудники СБУ совместно с подразделениями Сил обороны, центрами беспилотной авиации и пограничниками провели серию мощных ударов по пунктам базирования российских захватчиков на временно оккупированной территории Луганской области, нанеся врагу ощутимые потери в живой силе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Татьяна Николаенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »