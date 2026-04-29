НАБУ разоблачили депутата на незаконных 14 миллионах

Фото: из открытых источников

Будут судить действующего народного депутата. НАБУ и САП обвиняют его в легализации незаконно приобретенных средств

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, народный депутат пообещал представителям частного предприятия за определенную сумму "помочь" в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Деньги были получены на счет родственника депутата. Впоследствии депутат разработал схему легализации этих средств.

14,5 миллиона гривен перечислили юридической фирме родственника как оплату за "правовые услуги". Часть этих средств, более 9 млн. грн., перевели на другой счет и приобрели за них два автомобиля: BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили депутата на взятке в 30 тысяч долларов. Фигурант, по данным СМИ, – "слуга народа" Роман Бондарчук.