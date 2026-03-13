Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 13 марта враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М", а также 126 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 117 вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение обломков сбитых целей на пяти локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Напомним, ночью 13 марта россияне атаковали дронами жилые кварталы Балаклеи в Харьковской области. Повреждены дома.