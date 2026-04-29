Фото: Скриншот с видео

Экипажи 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" поразили радиолокационную станцию "Небо-М" в Уколово на пересечении Белгородской и Курской областей РФ

Об этом сообщил командир бригады Юрий Федоренко, передает RegioNews .

РЛС "Небо-М" – многофункциональный мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах.

Он обнаруживает самолеты на расстоянии до 500–600 км, а баллистические цели – на расстоянии до примерно 1500 км.

Как отметил Федоренко, этот комплекс может обнаруживать малозаметные воздушные цели с 200-400 км, а малые цели (БПЛА, крылатые ракеты) на десятки и сотни километров (обычно 50-150 км).

Удар был осуществлен в наиболее уязвимую часть комплекса, что делает невозможным дальнейшее использование этого радара.

Напомним, что Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины 29 апреля поразили два российских вертолета - Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области РФ.