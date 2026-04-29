В Киеве разворовали почти 2 миллиона на электроэнергии для детских садов

Фото: из открытых источников

Поставщику электроэнергии в Киеве сообщили о подозрении. Речь идет о завышении тарифов для садов в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как выяснили правоохранители, в январе 2023 года управление образования Деснянского РГА заключило договор по поставкам электроэнергии для детских садов района. Впоследствии частное общество необоснованно завысило стоимость.

Поставщику сообщили о подозрении в завладении 1,8 миллиона гривен.

