В Киеве разворовали почти 2 миллиона на электроэнергии для детских садов
Поставщику электроэнергии в Киеве сообщили о подозрении. Речь идет о завышении тарифов для садов в Деснянском районе столицы.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, в январе 2023 года управление образования Деснянского РГА заключило договор по поставкам электроэнергии для детских садов района. Впоследствии частное общество необоснованно завысило стоимость.
Поставщику сообщили о подозрении в завладении 1,8 миллиона гривен.
Напомним, ранее в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен.
