В Николаевской области пять человек пострадали от атаки "шахедов"
В Николаевской области 29 апреля в результате атаки российских беспилотников типа Shahed пострадали пять человек
Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким, передает RegioNews .
В Николаеве госпитализировали 49-летнего мужчину, его состояние – средней тяжести.
Еще троим мужчинам была оказана медицинская помощь на месте, они продолжат лечиться амбулаторно.
В Куцурбской общине пострадал 69-летний мужчина. От госпитализации он отказался – получил медпомощь на месте.
Напомним, что в Херсонской области на протяжении 29 апреля в результате обстрелов пострадали семь человек , все они попали под удары вражеских дронов.
