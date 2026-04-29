В Николаевской области пять человек пострадали от атаки "шахедов"

В Николаевской области 29 апреля в результате атаки российских беспилотников типа Shahed пострадали пять человек

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким, передает RegioNews .

В Николаеве госпитализировали 49-летнего мужчину, его состояние – средней тяжести.

Еще троим мужчинам была оказана медицинская помощь на месте, они продолжат лечиться амбулаторно.

В Куцурбской общине пострадал 69-летний мужчина. От госпитализации он отказался – получил медпомощь на месте.

Напомним, что в Херсонской области на протяжении 29 апреля в результате обстрелов пострадали семь человек , все они попали под удары вражеских дронов.