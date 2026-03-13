09 марта 2026

Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов

Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...