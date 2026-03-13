В Черниговской области уничтожили боевую часть вражеского беспилотника
На днях в Черниговском районе взрывотехники обезвредили боевую часть беспилотника россиян, сбитого Силами обороны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Российский беспилотник упал на открытой местности – его боевая часть не сдетонировала.
Взрывотехники осмотрели дрон и изъяли боевую часть, а затем транспортировали на специальную площадку для дальнейшего уничтожения.
Напомним, ранее в Николаевской области уничтожили боевую часть вражеского "Шахеда", который нашли местные жители 4 марта в поле.
