Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате атаки разрушен жилой дом. Возник пожар на площади около 50 кв. м.

Погиб мужчина, пострадали две женщины.

Напомним, в Минской громаде Черниговской области в результате атаки российского дрона погибла 15-летняя девочка, ее родители получили ранения.