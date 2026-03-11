Российская авиация сбросила бомбу на многоквартирный дом в Запорожье

иллюстративное фото: из открытых источников

Перед этим в Воздушных силах предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Запорожье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-каналы.

Известно, что в результате атака РФ по Запорожью ранения получили по меньшей мере три человека.

Взрывной волной повреждены дома рядом с местом удара.

Как сообщалось, за прошедшие сутки российские войска нанесли 706 ударов по 37 населенным пунктам Запорожской области.