Российская авиация сбросила бомбу на многоквартирный дом в Запорожье
Перед этим в Воздушных силах предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Запорожье
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-каналы.
Известно, что в результате атака РФ по Запорожью ранения получили по меньшей мере три человека.
Взрывной волной повреждены дома рядом с местом удара.
Как сообщалось, за прошедшие сутки российские войска нанесли 706 ударов по 37 населенным пунктам Запорожской области.
В Запорожье женщина с ножом напала на пенсионера в его день рожденияВсе новости »
11 марта 2026, 12:55Обстрелы Запорожской области: более 350 дронов и 23 авиаудара
10 марта 2026, 07:24Россияне ударили по Запорожью: вспыхнул грузовик
09 марта 2026, 10:25
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
В Виннице запускают специальные мобильные группы для вручения повесток
11 марта 2026, 18:12Пора вернуть авиасообщение в Украину
11 марта 2026, 17:59В Винницкой области мужчина изнасиловал дочь бывшей
11 марта 2026, 17:45В Киеве наказали женщину, которая жестоко побила собаку
11 марта 2026, 17:25РФ пытается разрушить украинскую нефтетранспортную инфраструктуру
11 марта 2026, 17:22В Киеве мать создавала порно с малолетними дочерьми
11 марта 2026, 17:00Почти летняя погода: завтра в Украине ожидается до +18 градусов
11 марта 2026, 16:21Заблокировали счет "из-за российского флага": Олег Гороховский получил критику после публикации фото клиентки monobank
11 марта 2026, 15:45Первое соглашение САП с реальным наказанием: эксчиновник Минобороны сядет на 4 года за взятки
11 марта 2026, 15:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе