РФ нанесла более 700 ударов по Запорожской области: ранен 67-летний мужчина

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 706 ударов по 37 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак ранения получил 67-летний мужчина.

По информации областной военной администрации, враг применял разные виды вооружения. В частности,

авиаудары – 17 атак по разным населенным пунктам района.

атаки БПЛА – более 400 беспилотников атаковали города и села области.

обстрелы из РСЗО – зафиксировано несколько ударов по нескольким населенным пунктам.

артиллерию – 260 артиллерийских ударов по разным населенным пунктам.

За сутки поступило 40 сообщений о повреждениях жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Напомним, во вторник, 10 марта, враг нанес авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центру Славянска. Известно о четырех погибших и 20 раненых. Кроме того, повреждено 12 многоэтажек, частный дом, админздание и 20 автомобилей.