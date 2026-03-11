РФ нанесла более 700 ударов по Запорожской области: ранен 67-летний мужчина
За прошедшие сутки российские войска нанесли 706 ударов по 37 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате атак ранения получил 67-летний мужчина.
По информации областной военной администрации, враг применял разные виды вооружения. В частности,
- авиаудары – 17 атак по разным населенным пунктам района.
- атаки БПЛА – более 400 беспилотников атаковали города и села области.
- обстрелы из РСЗО – зафиксировано несколько ударов по нескольким населенным пунктам.
- артиллерию – 260 артиллерийских ударов по разным населенным пунктам.
За сутки поступило 40 сообщений о повреждениях жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.
Напомним, во вторник, 10 марта, враг нанес авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центру Славянска. Известно о четырех погибших и 20 раненых. Кроме того, повреждено 12 многоэтажек, частный дом, админздание и 20 автомобилей.
Армия РФ снова продвинулась на ДонбассеВсе новости »
10 марта 2026, 19:51Враг ударил по гражданским предприятиям Сумщины: погиб 27-летний мужчина
10 марта 2026, 19:34На Черниговщине из-за вражеского дрона горели дом и автомобиль
10 марта 2026, 09:27
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Утренний удар по предприятию в Харькове: есть погибшие и пострадавшие
11 марта 2026, 09:11Донетчина под атаками РФ: погибли 4 человека, 21 ранен
11 марта 2026, 09:03На Житомирщине легковушка вылетела в кювет: есть пострадавший
11 марта 2026, 08:55Силы ПВО обезвредили 90 из 99 беспилотников, которыми РФ атаковала Украину
11 марта 2026, 08:42Покушение на убийство двух юношей: на Днепропетровщине будут судить 34-летнего мужчину
11 марта 2026, 08:39Последствия вражеских обстрелов в Сумской области: повреждена инфраструктура, есть жертвы
11 марта 2026, 08:37Вернулись в опасность: из Купянского района во второй раз эвакуировали 6-летнего мальчика
11 марта 2026, 08:23Россияне атаковали беспилотником жилой сектор Харькова: возникли пожары
11 марта 2026, 08:15В Херсонской области из-за российских ударов один человек погиб, 12 – ранены
11 марта 2026, 07:58Переговоры Украины, США и РФ: Зеленский рассказал, когда и где состоится встреча
11 марта 2026, 07:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе