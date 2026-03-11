08:55  11 марта
На Житомирщине легковушка вылетела в кювет: есть пострадавший
08:23  11 марта
Вернулись в опасность: из Купянского района во второй раз эвакуировали 6-летнего мальчика
21:08  10 марта
Тепло усиливается: завтра в Украине будет еще теплее
11 марта 2026, 07:07

РФ нанесла более 700 ударов по Запорожской области: ранен 67-летний мужчина

11 марта 2026, 07:07
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска нанесли 706 ударов по 37 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак ранения получил 67-летний мужчина.

По информации областной военной администрации, враг применял разные виды вооружения. В частности,

  • авиаудары – 17 атак по разным населенным пунктам района.
  • атаки БПЛА – более 400 беспилотников атаковали города и села области.
  • обстрелы из РСЗО – зафиксировано несколько ударов по нескольким населенным пунктам.
  • артиллерию – 260 артиллерийских ударов по разным населенным пунктам.

За сутки поступило 40 сообщений о повреждениях жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Напомним, во вторник, 10 марта, враг нанес авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центру Славянска. Известно о четырех погибших и 20 раненых. Кроме того, повреждено 12 многоэтажек, частный дом, админздание и 20 автомобилей.

09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
