Фото: ГСЧС

Вечером 10 марта враг нанес удар по территории частного сектора в Шевченковском районе Харькова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате обстрела возникли два пожара по разным адресам. Горели гараж, хозяйственная постройка и кустарники на общей площади 30 кв.м.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, 10 марта враг нанес авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центру Славянска. Известно о четырех погибших и 20 раненых.