Фото: полиция

За прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 46 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 4 многоэтажки и 13 частных домов.

Также оккупанты повредили магазин, хозяйственные постройки и частные автомобили.

Из-за российских обстрелов один человек погиб, еще 12 – получили ранения, из них – один ребенок.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 706 ударов по 37 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак ранения получил 67-летний мужчина.