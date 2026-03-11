08:55  11 марта
На Житомирщине легковушка вылетела в кювет: есть пострадавший
08:23  11 марта
Вернулись в опасность: из Купянского района во второй раз эвакуировали 6-летнего мальчика
21:08  10 марта
Тепло усиливается: завтра в Украине будет еще теплее
11 марта 2026, 08:39

Покушение на убийство двух юношей: на Днепропетровщине будут судить 34-летнего мужчину

11 марта 2026, 08:39
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Каменском перед судом предстанет 34-летний местный житель, обвиняемый в покушении на убийство двух молодых людей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, преступление произошло 13 декабря 2025 на одной из улиц города.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что 34-летний горожанин находился в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал конфликт с двумя молодыми людьми в возрасте 18 и 19 лет.

В ходе спора мужчина достал из кармана гранату и бросил его в сторону молодых людей. После этого произошел взрыв, в результате которого оба юноши получили телесные повреждения.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и взрывотехника. Полицейские изъяли доказательства, опросили свидетелей и задержали подозреваемого.

Кроме того, во время санкционированного судом обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли еще одну гранату.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Мужчине инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15, о.п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве мужчина набросился на сестру с ножом. Во время конфликта он трижды ударил им женщину в шею, а также ранил ей руку. После этого просто ушел и не оказывал ей помощи. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
