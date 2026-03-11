Покушение на убийство двух юношей: на Днепропетровщине будут судить 34-летнего мужчину

Фото: Национальная полиция

В Каменском перед судом предстанет 34-летний местный житель, обвиняемый в покушении на убийство двух молодых людей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, преступление произошло 13 декабря 2025 на одной из улиц города.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что 34-летний горожанин находился в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал конфликт с двумя молодыми людьми в возрасте 18 и 19 лет.

В ходе спора мужчина достал из кармана гранату и бросил его в сторону молодых людей. После этого произошел взрыв, в результате которого оба юноши получили телесные повреждения.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и взрывотехника. Полицейские изъяли доказательства, опросили свидетелей и задержали подозреваемого.

Кроме того, во время санкционированного судом обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли еще одну гранату.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Мужчине инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15, о.п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве мужчина набросился на сестру с ножом. Во время конфликта он трижды ударил им женщину в шею, а также ранил ей руку. После этого просто ушел и не оказывал ей помощи. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.