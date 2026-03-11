08:55  11 марта
На Житомирщине легковушка вылетела в кювет: есть пострадавший
08:23  11 марта
Вернулись в опасность: из Купянского района во второй раз эвакуировали 6-летнего мальчика
21:08  10 марта
Тепло усиливается: завтра в Украине будет еще теплее
11 марта 2026, 07:52

Потери России на 11 марта: Генштаб обновил данные

11 марта 2026, 07:52
Читайте також українською мовою
Фото: 31 ОМБр
Читайте також
українською мовою

Россия теряет своих военных и технику на фронте в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 990 оккупантов, пять танков, три бронемашины, 61 артиллерийскую систему, а также 281 единицу автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 11.03.26 ориентировочно составили:

Напомним, украинские пограничники продолжают уничтожать технику противника. На этот раз военные показали, как они уничтожили российскую "птичку".

Донетчина под атаками РФ: погибли 4 человека, 21 ранен
11 марта 2026, 09:03
На Житомирщине легковушка вылетела в кювет: есть пострадавший
11 марта 2026, 08:55
Силы ПВО обезвредили 90 из 99 беспилотников, которыми РФ атаковала Украину
11 марта 2026, 08:42
Покушение на убийство двух юношей: на Днепропетровщине будут судить 34-летнего мужчину
11 марта 2026, 08:39
Последствия вражеских обстрелов в Сумской области: повреждена инфраструктура, есть жертвы
11 марта 2026, 08:37
Вернулись в опасность: из Купянского района во второй раз эвакуировали 6-летнего мальчика
11 марта 2026, 08:23
Россияне атаковали беспилотником жилой сектор Харькова: возникли пожары
11 марта 2026, 08:15
В Херсонской области из-за российских ударов один человек погиб, 12 – ранены
11 марта 2026, 07:58
Переговоры Украины, США и РФ: Зеленский рассказал, когда и где состоится встреча
11 марта 2026, 07:55
