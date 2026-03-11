Фото: 31 ОМБр

Россия теряет своих военных и технику на фронте в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 990 оккупантов, пять танков, три бронемашины, 61 артиллерийскую систему, а также 281 единицу автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 11.03.26 ориентировочно составили:

