Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска совершили очередные обстрелы территории Сумской области. Под огнем оказались Сумский, Шостинский и Ахтырский районы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Глуховской громаде в результате авиаудара по промышленной зоне погиб 27-летний мужчина, еще четверо гражданских получили ранения. Повреждены админздание и инфраструктура предприятий, складские помещения, автомобили, газопровод и трансформатор.

В Ахтырском районе в результате удара получил травмы 71-летний мужчина. Его госпитализировали. Также поврежден автомобиль.

В Сумском районе повреждено здание оздоровительного центра, дачный и частный дома, кровля автозаправочной станции, легковушка, линия электропередач, а также территория одного из предприятий.

Напомним, 10 марта враг нанес авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центру Славянска. Известно о четырех погибших и 20 раненых.