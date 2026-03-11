Войска РФ атаковали два района Днепропетровщины: повреждены предприятие и АЗС
В ночь на 11 марта враг атаковал два района области беспилотниками и артиллерией
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
На Никопольщине под ударом были Покровская и Красногригорьевская громады. Повреждено сельскохозяйственное предприятие.
На Синельниковщине россияне атаковали Петропавловскую громаду – там повреждена АЗС.
К счастью, пострадавших нет.
Напомним, 10 марта враг нанес авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центру Славянска. Известно о четырех погибших и 20 раненых.
