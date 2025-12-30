Фото: пресс-служба полиции

В Уманском районе правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали четыре человека, трое из них – малолетние дети

Авария произошла днем, около 12:00, на автодороге сообщением "Умань – Каменец-Подольский" вблизи села Максимовка. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и медики экстренной помощи.

По предварительной информации, за рулем автомобиля Opel Zafira находился 42-летний мужчина. Водитель двигался по трассе в направлении Умани, однако не выбрал безопасную скорость и потерял контроль над транспортным средством. В результате автомобиль съехал за пределы проезжей части, попал в кювет и перевернулся. Обстоятельства аварии и возможные сопутствующие факторы в настоящее время проверяются.

В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры легковушки. Среди пострадавших – 33-летняя женщина, две девочки в возрасте 8 и 11 лет, а также младенец, которому всего три месяца. Всех травмированных доставили в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи. Водителя также осмотрели врачи, однако он решил отказаться от госпитализации.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

