19:47  30 декабря
Отключение в большинстве регионов: какой будет ситуация со светом 31 декабря
15:42  30 декабря
В Киеве задержали адвоката, который занимался выманиванием денег у предпринимателей
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
UA | RU
UA | RU
30 декабря 2025, 19:26

В Черкасской области перевернулся легковой автомобиль: травмированы четыре человека, среди них трое детей

30 декабря 2025, 19:26
Читайте також українською мовою
Фото: пресс-служба полиции
Читайте також
українською мовою

В Уманском районе правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали четыре человека, трое из них – малолетние дети

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Авария произошла днем, около 12:00, на автодороге сообщением "Умань – Каменец-Подольский" вблизи села Максимовка. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и медики экстренной помощи.

По предварительной информации, за рулем автомобиля Opel Zafira находился 42-летний мужчина. Водитель двигался по трассе в направлении Умани, однако не выбрал безопасную скорость и потерял контроль над транспортным средством. В результате автомобиль съехал за пределы проезжей части, попал в кювет и перевернулся. Обстоятельства аварии и возможные сопутствующие факторы в настоящее время проверяются.

В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры легковушки. Среди пострадавших – 33-летняя женщина, две девочки в возрасте 8 и 11 лет, а также младенец, которому всего три месяца. Всех травмированных доставили в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи. Водителя также осмотрели врачи, однако он решил отказаться от госпитализации.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве на светофоре произошла смертельная авария с участием военного. Предварительно известно, что погибла женщина, которая ехала с двумя дочерьми и их тетей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черкасская область ДТП авария пострадавшие Умань
В Полтаве BMW влетел в ЗАЗ: есть пострадавшие
30 декабря 2025, 13:45
На Волыни легковушка врезалась в дерево в кювете: есть погибший, пострадал подросток
30 декабря 2025, 12:27
Россияне атаковали Черкасщину ракетой: ее уничтожила ПВО
30 декабря 2025, 11:59
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Собачка, кактус и обручальное кольцо: что киевские пассажиры оставляли в транспорте в 2025 году
30 декабря 2025, 21:09
Шахматистка из Львова завоевала серебро чемпионата мира по быстрым шахматам
30 декабря 2025, 20:59
В Днепре задержали мужчину, который поджигал отделение "Укрпочты" и банки
30 декабря 2025, 20:58
На Львовщине иномарка сбила пенсионера
30 декабря 2025, 20:45
США готовы разместить свои войска в Украине
30 декабря 2025, 20:41
Пенсионер из Харькова получил $15 тыс. за отсрочку и инвалидность – суд вынес приговор
30 декабря 2025, 20:32
Звезда Холостяка София Шамия рассказала, как кошка спасла ее от обстрела
30 декабря 2025, 20:30
В Подмосковье более 600 тысяч абонентов остались без света из-за блэкаута
30 декабря 2025, 20:18
РФ второй раз за день ударила по одному из крупнейших портов Украины
30 декабря 2025, 19:59
Отключение в большинстве регионов: какой будет ситуация со светом 31 декабря
30 декабря 2025, 19:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »