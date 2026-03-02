На Запоріжжі підліток сів за кермо мотоциклу та потрапив у ДТП
Аварія сталась 1 березня у Запорізькому районі. 15-річний хлопчик сів за кермо мотоциклу, і це закінчилось інцидентом
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
15-річний студент місцевого технікуму не мав водійського посвідчення, коли він сів за кермо мотоциклу. В результаті він збив 26-річну жінку, яка переходила дорогу з велосипедом.
І підліток, і пішохідка отримали травми та були госпіталізовані. Правоохоронці розпочали кримінальне розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху.
Нагадаємо, на Черкащині правоохоронці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждали четверо людей, троє з них – малолітні діти. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження.
